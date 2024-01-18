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В Приднестровье отменили льготы для молдавских фермеров

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Власти Приднестровья решили отменить льготы для молдавских фермеров после того, как Кишинёв ввёл пошлины на товары, следующие в непризнанную республику. Поправки были приняты парламентом сразу в двух чтениях.

«Они предусматривают отмену режима специальной таможенной процедуры для хозяйствующих субъектов и направлены на увеличение доходной части бюджета Приднестровья», — цитирует ТАСС пресс-службу законодательного органа.

Отмечается, что поправки коснутся фермеров Дубоссарского района, чьи угодья после конфликта в 1992 году оказались в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом.

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