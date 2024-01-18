В Приднестровье отменили льготы для молдавских фермеров
«Они предусматривают отмену режима специальной таможенной процедуры для хозяйствующих субъектов и направлены на увеличение доходной части бюджета Приднестровья», — цитирует ТАСС пресс-службу законодательного органа.
Отмечается, что поправки коснутся фермеров Дубоссарского района, чьи угодья после конфликта в 1992 году оказались в Приднестровье.
Ранее сообщалось, что молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом.