В Приднестровье отменили льготы для молдавских фермеров

Власти Приднестровья решили отменить льготы для молдавских фермеров после того, как Кишинёв ввёл пошлины на товары, следующие в непризнанную республику. Поправки были приняты парламентом сразу в двух чтениях.

«Они предусматривают отмену режима специальной таможенной процедуры для хозяйствующих субъектов и направлены на увеличение доходной части бюджета Приднестровья», — цитирует ТАСС пресс-службу законодательного органа. Отмечается, что поправки коснутся фермеров Дубоссарского района, чьи угодья после конфликта в 1992 году оказались в Приднестровье. Ранее сообщалось, что молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом.