Лавров: на Украине в жилых кварталах ставят системы ПВО
- globallookpress.com
«Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооружённые силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, — это давно известно», — отметил Лавров на пресс-конференции.
По словам министра, это происходило на постоянной основе, поскольку украинские власти шантажируют мирных граждан и делают из них живой щит.
Лавров подчеркнул, что это категорически запрещено международным гуманитарным правом.
Ранее в Белом доме заявили, что Украина близка к истощению запасов ряда вооружений на фоне отсутствия помощи со стороны США.