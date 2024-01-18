Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что давно известно, что на Украине размещают войска на гражданских объектах и ставят системы ПВО в жилых кварталах.

«Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооружённые силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, — это давно известно», — отметил Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, это происходило на постоянной основе, поскольку украинские власти шантажируют мирных граждан и делают из них живой щит.

Лавров подчеркнул, что это категорически запрещено международным гуманитарным правом.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина близка к истощению запасов ряда вооружений на фоне отсутствия помощи со стороны США.