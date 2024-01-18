Глава СНБО Украины Данилов заявил, что его племянник погиб около линии фронта
«Данилов рассказал The Globe and Mail, что его собственный племянник, убитый недалеко от линии фронта 8 января, был среди тех, кто погиб за 53 недели с тех пор, как Канада пообещала приобрести для Украины NASAMS за $406 млн», — пишет издание.
По его словам, Киев терпит потери каждый день.
«Это сложный вопрос. Если бы на Украине была такая система ПВО, спасла бы она жизнь моему племяннику или нет?» — сказал Данилов.
Телеканал CTV ранее сообщил, что Украина до сих пор не получила зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада в 2023 году обещала закупить для нужд ВСУ у США.