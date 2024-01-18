Глава СНБО Украины Данилов заявил, что его племянник погиб около линии фронта

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что его племянник погиб рядом с линией фронта. Он частично возложил ответственность за это на Канаду, которая задерживает поставки ЗРК NASAMS украинской армии, пишет Globe and Mail.

«Данилов рассказал The Globe and Mail, что его собственный племянник, убитый недалеко от линии фронта 8 января, был среди тех, кто погиб за 53 недели с тех пор, как Канада пообещала приобрести для Украины NASAMS за $406 млн», — пишет издание.

По его словам, Киев терпит потери каждый день.

«Это сложный вопрос. Если бы на Украине была такая система ПВО, спасла бы она жизнь моему племяннику или нет?» — сказал Данилов.

Телеканал CTV ранее сообщил, что Украина до сих пор не получила зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада в 2023 году обещала закупить для нужд ВСУ у США.