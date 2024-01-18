Наёмническая деятельность во Франции запрещена, поэтому Париж не будет делать никаких заявлений насчёт гибели своих граждан на Украине, заявил в эфире RT политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

По его словам, НАТО вынуждено отправлять наёмников, чтобы фронт не обвалился под натиском российской армии.

Часть населения Украины, представленная русскими людьми из таких городов, как Одесса, Николаев, Харьков, не хочет идти воевать против России, отметил он.

«Значит, нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надёжные люди. И именно для этого, в частности, и используются наёмники», — сказал Моро.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Журналисты телеканала TF1 отметили, что французские наёмники на самом деле воюют на Украине.