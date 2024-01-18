Минобороны: старший сержант Мамин уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинских националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе», — заявили в ведомстве.
Ранее ВС России ударили по пункту дислокации иностранных боевиков в Харькове.
Также сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 290 военнослужащих и танк на Донецком направлении.