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Минобороны: старший сержант Мамин уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

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Старший сержант ВС России Евгений Мамин уничтожил огнём противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки украинских националистов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинских националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России ударили по пункту дислокации иностранных боевиков в Харькове.

Также сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 290 военнослужащих и танк на Донецком направлении.

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