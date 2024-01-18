Старший сержант ВС России Евгений Мамин уничтожил огнём противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки украинских националистов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинских националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России ударили по пункту дислокации иностранных боевиков в Харькове.

Также сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 290 военнослужащих и танк на Донецком направлении.