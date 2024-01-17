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Средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» и три БПЛА ВСУ в Брянской области

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Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских ракет «Точка-У» и перехвате трёх украинских БПЛА над территорией Брянской области.
Средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» и три БПЛА ВСУ в Брянской области
  • РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили две тактические ракеты и перехватили три украинских БПЛА над территорией Брянской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были подавлены средствами РЭБ над Брянским районом.

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