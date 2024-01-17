Средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» и три БПЛА ВСУ в Брянской области
- РИА Новости
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили две тактические ракеты и перехватили три украинских БПЛА над территорией Брянской области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были подавлены средствами РЭБ над Брянским районом.