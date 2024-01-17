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Три БПЛА самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом

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Три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом.
Три БПЛА самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку  атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны России над Брянским районом», — написал он в Telegram.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

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