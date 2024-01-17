Три БПЛА самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом
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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны России над Брянским районом», — написал он в Telegram.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.