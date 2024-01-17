Три БПЛА самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом

Три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ над Брянским районом.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны России над Брянским районом», — написал он в Telegram.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.