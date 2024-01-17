Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала, что её дочь с сослуживцами не могли сдаться в плен из-за присутствия заградительного отряда позади их позиций.

Как она поделилась в беседе с РИА Новости, служащие в заградотрядах ВСУ должны были расстреливать всех собиравшихся покинуть позиции.

«Они не сдались только потому, что сзади стоял заградотряд, который просто расстреляет на месте... Если была бы возможность сдаться, то сдались бы», — отметила она.

По её словам, незадолго до гибели в районе Артёмовска дочь рассказала, что их постоянно обманывали.

«Нам рассказывают одно, а на самом деле другое. Мы никому не нужны», — сказала дочь матери перед гибелью.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, как заградотряды расстреливали раненых солдат ВСУ на правом берегу Днепра.