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Избежавший казни в ДНР британский наёмник Эслин вернулся в зону боевых действий

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Избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Эслин вернулся в зону боевых действий в Донбассе. В своём аккаунте в X он сообщил, что прибыл в ДНР.
Избежавший казни в ДНР британский наёмник Эслин вернулся в зону боевых действий
  • РИА Новости

Как утверждает Эслин, он посетил Авдеевку, чтобы «доставить жизненно важные медикаменты для гражданского населения».

Адвокат Эслина Павел Косован отмечал, что в случае возвращения британца на Украину в качестве военкора он не сможет претендовать на ещё один обмен в случае пленения.

Ещё один британский наёмник, Шон Пиннер, ранее воевавший на стороне киевского режима и освобождённый из плена, в декабре 2022 года опубликовал видео, на котором он снова принимает участие в боях на стороне украинской армии.

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