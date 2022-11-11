Адвокат британского наёмника Эслина: по возвращении на Украину он лишится шансов на обмен
- РИА Новости
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Косован сообщил, что в курсе о намерениях подзащитного вернуться на Украину.
«Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой», — сказал адвокат ТАСС.
Ранее газета The Daily Mail сообщила, что Эслин планирует на Украине снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.
Отмечается, что вступать в ряды ВСУ он не планирует.