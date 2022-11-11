Адвокат британского наёмника Эслина: по возвращении на Украину он лишится шансов на обмен

Адвокат британского наёмника Эйдена Эслина Павел Косован заявил, что в случае возвращения британца на Украину в качестве военкора он не сможет, вероятно, претендовать на ещё один обмен в случае пленения.

Косован сообщил, что в курсе о намерениях подзащитного вернуться на Украину.

«Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой», — сказал адвокат ТАСС.

Ранее газета The Daily Mail сообщила, что Эслин планирует на Украине снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

Отмечается, что вступать в ряды ВСУ он не планирует.