Узнать больше

Адвокат британского наёмника Эслина: по возвращении на Украину он лишится шансов на обмен

Короткая ссылка
Адвокат британского наёмника Эйдена Эслина Павел Косован заявил, что в случае возвращения британца на Украину в качестве военкора он не сможет, вероятно, претендовать на ещё один обмен в случае пленения.
Адвокат британского наёмника Эслина: по возвращении на Украину он лишится шансов на обмен
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Косован сообщил, что в курсе о намерениях подзащитного вернуться на Украину.

«Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой», — сказал адвокат ТАСС.

Ранее газета The Daily Mail сообщила, что Эслин планирует на Украине снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

Отмечается, что вступать в ряды ВСУ он не планирует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить