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Гладков сообщил об обстреле Белгородской области 38 снарядами и ракетами

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинцами российского региона 38 снарядами и ракетами.
Гладков сообщил об обстреле Белгородской области 38 снарядами и ракетами
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

Так, например, в Белгороде, по словам губернатора, российские силы ПВО уничтожили ночью семь снарядов РСЗО «Ольха», утром — четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire.

«В Белгородском районе по сёлам Устинка и Журавлёвка выпущено девять и пять артиллерийских снарядов соответственно», — добавляет Гладков.

Ранее в Минобороны России заявили, что над Белгородской областью было уничтожено семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.

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