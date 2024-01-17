Гладков сообщил об обстреле Белгородской области 38 снарядами и ракетами
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
Так, например, в Белгороде, по словам губернатора, российские силы ПВО уничтожили ночью семь снарядов РСЗО «Ольха», утром — четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire.
«В Белгородском районе по сёлам Устинка и Журавлёвка выпущено девять и пять артиллерийских снарядов соответственно», — добавляет Гладков.
Ранее в Минобороны России заявили, что над Белгородской областью было уничтожено семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.