Гладков сообщил об обстреле Белгородской области 38 снарядами и ракетами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинцами российского региона 38 снарядами и ракетами.

Об этом он написал в своём Telegram.

Так, например, в Белгороде, по словам губернатора, российские силы ПВО уничтожили ночью семь снарядов РСЗО «Ольха», утром — четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire.

«В Белгородском районе по сёлам Устинка и Журавлёвка выпущено девять и пять артиллерийских снарядов соответственно», — добавляет Гладков.

Ранее в Минобороны России заявили, что над Белгородской областью было уничтожено семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.