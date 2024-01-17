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ЗРК «Стрела-10» сбил разведывательный дрон ВСУ в Херсонской области

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Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» уничтожил разведывательный дрон украинской армии на территории Херсонской области, заявило Минобороны России.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили БПЛА, который летел вдоль русла Днепра и вёл разведку левого берега реки.

«В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», — говорится в сообщении.

Десантники-зенитчики после получения подтверждения цели сбили и уничтожили дрон пуском ракеты.

Ранее сообщалось, что расчёт гаубицы Д-30 уничтожил бронемашину ВСУ на Купянском направлении.

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