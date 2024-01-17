ЗРК «Стрела-10» сбил разведывательный дрон ВСУ в Херсонской области
Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили БПЛА, который летел вдоль русла Днепра и вёл разведку левого берега реки.
«В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», — говорится в сообщении.
Десантники-зенитчики после получения подтверждения цели сбили и уничтожили дрон пуском ракеты.
Ранее сообщалось, что расчёт гаубицы Д-30 уничтожил бронемашину ВСУ на Купянском направлении.