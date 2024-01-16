Залужный рассказал главе военного комитета НАТО об обстановке на фронте

Главком ВСУ Валерий Залужный по телефону рассказал главе военного комитета НАТО Робу Бауэру об обстановке на фронте, а также обсудил с ним тактику и стратегию Украины и альянса.

Как заявил Залужный, в конфликте такой интенсивности и масштаба «именно технологии играют важную роль».

«Обсудили перспективу и возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы», — сказано в сообщении украинского военачальника.

В начале января главнокомандующий ВСУ во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.