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Залужный рассказал главе военного комитета НАТО об обстановке на фронте

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Главком ВСУ Валерий Залужный по телефону рассказал главе военного комитета НАТО Робу Бауэру об обстановке на фронте, а также обсудил с ним тактику и стратегию Украины и альянса.

Как заявил Залужный, в конфликте такой интенсивности и масштаба «именно технологии играют важную роль».

«Обсудили перспективу и возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы», — сказано в сообщении украинского военачальника.

В начале января главнокомандующий ВСУ во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.

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