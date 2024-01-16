Залужный рассказал главе военного комитета НАТО об обстановке на фронте
Как заявил Залужный, в конфликте такой интенсивности и масштаба «именно технологии играют важную роль».
«Обсудили перспективу и возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы», — сказано в сообщении украинского военачальника.
В начале января главнокомандующий ВСУ во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.