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ВСУ обстреляли село Токаревка в Харьковской области

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Вооружённые силы Украины 16 января подвергли обстрелу подконтрольное России село Токаревка Дергачёвского района Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
ВСУ обстреляли село Токаревка в Харьковской области
  • AP
  • © Libkos

По его словам, по населённому пункту было выпущено более десяти снарядов. Ганчев в личном Telegram-канале уточнил, что никто из жителей села не пострадал, однако некоторые домовладения получили повреждения.

«Поручил профильным специалистам администрации осмотреть места попаданий, провести оценку разрушений. Будем помогать людям в восстановлении», — отметил Ганчев, добавив, что территория Харьковской области почти каждый день подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

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