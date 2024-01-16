ВСУ обстреляли село Токаревка в Харьковской области
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По его словам, по населённому пункту было выпущено более десяти снарядов. Ганчев в личном Telegram-канале уточнил, что никто из жителей села не пострадал, однако некоторые домовладения получили повреждения.
«Поручил профильным специалистам администрации осмотреть места попаданий, провести оценку разрушений. Будем помогать людям в восстановлении», — отметил Ганчев, добавив, что территория Харьковской области почти каждый день подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.