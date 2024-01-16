ВСУ обстреляли село Токаревка в Харьковской области

Вооружённые силы Украины 16 января подвергли обстрелу подконтрольное России село Токаревка Дергачёвского района Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, по населённому пункту было выпущено более десяти снарядов. Ганчев в личном Telegram-канале уточнил, что никто из жителей села не пострадал, однако некоторые домовладения получили повреждения.

«Поручил профильным специалистам администрации осмотреть места попаданий, провести оценку разрушений. Будем помогать людям в восстановлении», — отметил Ганчев, добавив, что территория Харьковской области почти каждый день подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.