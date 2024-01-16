Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем подаёт в отставку

Эстонский генерал Мартин Херем, занимающий должность командующего силами обороны страны, планирует уйти в отставку. Информацию об этом предоставила газета Eesti Päevaleht.

По данным издания, Херем, вероятнее всего, освободит кресло командующего силами обороны Эстонии в конце июня 2024 года. При этом срок его полномочий истекает лишь в декабре.

В сообщении также отмечается, что при принятии этого решения эстонский генерал руководствовался интересами страны «с точки зрения военной обороны». Херем убеждён, что стране нужен командующий, который сможет подготовить силы её обороны «к возникновению угрозы».

Ранее в парламенте Эстонии выступили с призывом разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией.