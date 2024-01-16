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Путин: предатели никогда вдолгую не побеждают

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Люди, которые предают собственных предков, свой народ и интересы Родины, — это предатели, а предатели никогда вдолгую не побеждают. Об этом заявил 16 января президент России Владимир Путин.
Путин: предатели никогда вдолгую не побеждают
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

На встрече с главами муниципальных образований субъектов России глава государства выслушал историю награждённого медалью «За Отвагу» ветерана СВО и главы Мари-Турецкой городской администрации Республики Марий Эл Алексея Суворова.

Он рассказал о найденных на фронте украинских книгах, в которых восхваляются солдаты НАТО, которые, как и немецкие солдаты в период Великой Отечественной войны, пришли «устанавливать мир на украинской земле».

«Это люди, которые, не начав ещё ничего делать, уже всё проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы. И предатели никогда вдолгую не побеждают... Тем более если они на пьедестал почёта выставляют явных нацистов и пособников Гитлера», — ответил ему Путин.

Помимо этого, президент России также высказался о бьющих по площадям украинских войсках. По его словам, таким образом они показывают спонсорам возможность «отвечать».

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