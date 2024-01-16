Предприятиям ОПК Украины разрешили открывать бронь от призыва на всех работников
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Согласно опубликованному на сайте украинского кабмина сообщению, при открытии брони от призыва не будут учитываться ни имеющиеся у сотрудников воинские звания, ни их возраст и военно-учётные специальности.
В сообщении также отмечается, что бронировать можно будет любое количество военнообязанных без каких-либо ограничений.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила создание в стране единого реестра военнообязанных.