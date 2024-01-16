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Предприятиям ОПК Украины разрешили открывать бронь от призыва на всех работников

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Предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины разрешили во время действия военного положения открывать бронь от призыва на всех сотрудников без ограничений. Соответствующие изменения в правила бронирования внесло правительство страны.
Предприятиям ОПК Украины разрешили открывать бронь от призыва на всех работников
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

Согласно опубликованному на сайте украинского кабмина сообщению, при открытии брони от призыва не будут учитываться ни имеющиеся у сотрудников воинские звания, ни их возраст и военно-учётные специальности.

В сообщении также отмечается, что бронировать можно будет любое количество военнообязанных без каких-либо ограничений.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила создание в стране единого реестра военнообязанных.

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