Предприятиям ОПК Украины разрешили открывать бронь от призыва на всех работников

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины разрешили во время действия военного положения открывать бронь от призыва на всех сотрудников без ограничений. Соответствующие изменения в правила бронирования внесло правительство страны.

Согласно опубликованному на сайте украинского кабмина сообщению, при открытии брони от призыва не будут учитываться ни имеющиеся у сотрудников воинские звания, ни их возраст и военно-учётные специальности.

В сообщении также отмечается, что бронировать можно будет любое количество военнообязанных без каких-либо ограничений.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила создание в стране единого реестра военнообязанных.