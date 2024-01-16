Рада одобрила создание на Украине единого реестра военнообязанных

Депутаты Верховной рады одобрили создание единого реестра военнообязанных, в который внесут данные граждан от 17 до 60 лет.

Об этом сообщила в своём Telegram украинский депутат Ирина Геращенко.

«Верховная рада приняла закон... о создании единого электронного реестра военнообязанных. За — 249 депутатов», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что реестр мобилизованных будет «привязан к единому реестру избирателей».

Она также отметила, что соответствующий документ является частью мобилизации.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.