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Рада одобрила создание на Украине единого реестра военнообязанных

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Депутаты Верховной рады одобрили создание единого реестра военнообязанных, в который внесут данные граждан от 17 до 60 лет.
Рада одобрила создание на Украине единого реестра военнообязанных
  • Gettyimages.ru
  • © Vladislav Stepanov

Об этом сообщила в своём Telegram украинский депутат Ирина Геращенко.

«Верховная рада приняла закон... о создании единого электронного реестра военнообязанных. За — 249 депутатов», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что реестр мобилизованных будет «привязан к единому реестру избирателей».

Она также отметила, что соответствующий документ является частью мобилизации.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.

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