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Губернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

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Украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
  • AP
  • © Libkos

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он в Telegram.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.

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