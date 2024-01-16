Губернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он в Telegram.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.