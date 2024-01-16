Губернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
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«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он в Telegram.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.