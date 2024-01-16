RT в Telegram
Подпишись

Губернатор: предварительно, 35 квартир повреждено после атаки БПЛА в Воронеже

Короткая ссылка
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.
Губернатор: предварительно, 35 квартир повреждено после атаки БПЛА в Воронеже
  • © Официальный телеграм-канал мэра Воронежа

Об этом Гусев написал в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трёх десятиэтажных домов на Тепличной улице», — заявил глава региона.

По его словам, на базе школы №84 для жителей пострадавших квартир развёрнут пункт временного размещения, однако никто за помощью в настоящее время не обратился, люди остались у своих родственников.

На месте происшествия работают спецслужбы, представители местных властей, сотрудники УК «Стройтехника». Также развёрнут оперативный штаб городской администрации.

Ранее Гусев заявил, что в результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребёнок.

По данным Минобороны России, над территорией Воронежской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить