Губернатор: предварительно, 35 квартир повреждено после атаки БПЛА в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.

Об этом Гусев написал в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трёх десятиэтажных домов на Тепличной улице», — заявил глава региона.

По его словам, на базе школы №84 для жителей пострадавших квартир развёрнут пункт временного размещения, однако никто за помощью в настоящее время не обратился, люди остались у своих родственников.

На месте происшествия работают спецслужбы, представители местных властей, сотрудники УК «Стройтехника». Также развёрнут оперативный штаб городской администрации.

Ранее Гусев заявил, что в результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребёнок.

По данным Минобороны России, над территорией Воронежской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника.