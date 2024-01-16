Губернатор: предварительно, 35 квартир повреждено после атаки БПЛА в Воронеже
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Об этом Гусев написал в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трёх десятиэтажных домов на Тепличной улице», — заявил глава региона.
По его словам, на базе школы №84 для жителей пострадавших квартир развёрнут пункт временного размещения, однако никто за помощью в настоящее время не обратился, люди остались у своих родственников.
На месте происшествия работают спецслужбы, представители местных властей, сотрудники УК «Стройтехника». Также развёрнут оперативный штаб городской администрации.
Ранее Гусев заявил, что в результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребёнок.
По данным Минобороны России, над территорией Воронежской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника.