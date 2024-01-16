В одной из квартир в Воронеже после атаки БПЛА выбило остекление и дверь
- © Официальный телеграм-канал мэра Воронежа
Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Также сообщается, что все хранившиеся на балконе вещи уничтожены в результате произошедшего пожара.
Ранее губернатор региона Александр Гусев заявил, что в результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребёнок.
По данным Минобороны России, над территорией Воронежской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника.