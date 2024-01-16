В одной из квартир в Воронеже после атаки БПЛА выбило остекление и дверь

В одной из квартир в доме в Воронеже в результате попадания фрагментов украинского беспилотника выбило остекление и дверь.

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Также сообщается, что все хранившиеся на балконе вещи уничтожены в результате произошедшего пожара.

Ранее губернатор региона Александр Гусев заявил, что в результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребёнок.

По данным Минобороны России, над территорией Воронежской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника.