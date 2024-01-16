«Рустехдрон»: ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»
Об этом сообщили в компании-разработчике «Рустехдрон», передаёт РИА Новости.
«В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает бомболюки и сериями по три сбрасывает гранаты», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России получило партию ударных дронов «Куб».
Также российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» поразил командный пункт ВСУ.
Кроме того, расчёт ЗРК «Верба» уничтожил украинский БПЛА на Артёмовском направлении.