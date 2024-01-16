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«Рустехдрон»: ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»

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Российские силы на ряде направлений в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».

Об этом сообщили в компании-разработчике «Рустехдрон», передаёт РИА Новости.

«В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает бомболюки и сериями по три сбрасывает гранаты», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России получило партию ударных дронов «Куб».

Также российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» поразил командный пункт ВСУ.

Кроме того, расчёт ЗРК «Верба» уничтожил украинский БПЛА на Артёмовском направлении.

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