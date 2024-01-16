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Бойцы группировки «Запад» взяли в плен солдат ВСУ под Купянском

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Бойцы группировки «Запад» взяли в плен украинских солдат во время штурма позиций на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что российские штурмовики без особого труда захватили опорный пункт противника, оказали помощь раненым бойцам ВСУ и отправили их в тыл.

«Украинские солдаты сдали свои позиции без сопротивления», — говорится в сообщении.

Ранее сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий.

Также сообщалось, что российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» поразил командный пункт ВСУ.

Кроме того, расчёт ЗРК «Верба» уничтожил украинский БПЛА на Артёмовском направлении.

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