Бойцы группировки «Запад» взяли в плен солдат ВСУ под Купянском
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что российские штурмовики без особого труда захватили опорный пункт противника, оказали помощь раненым бойцам ВСУ и отправили их в тыл.
«Украинские солдаты сдали свои позиции без сопротивления», — говорится в сообщении.
Ранее сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий.
Также сообщалось, что российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» поразил командный пункт ВСУ.
Кроме того, расчёт ЗРК «Верба» уничтожил украинский БПЛА на Артёмовском направлении.