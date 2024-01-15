Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий

Четверо украинских диверсантов, которые сдались в плен в Брянской области в конце августа, доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащим ВСУ предъявили обвинения в преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (организация террористического акта организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

31 августа 2023 года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.