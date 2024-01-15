RT в Telegram
Подпишись

Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий

Короткая ссылка
Четверо украинских диверсантов, которые сдались в плен в Брянской области в конце августа, доставлены в Москву для проведения следственных действий.
Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащим ВСУ предъявили обвинения в преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (организация террористического акта организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

31 августа 2023 года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить