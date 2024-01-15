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dikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через военные действия

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Владимир Зеленский в будущем будет жалеть о том, что пытался сохранить власть за счёт ведения военных действий, считает журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
dikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через военные действия
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что западные страны продолжают обманывать Киев, пытаясь убедить его в том, что не предадут Украину, однако, пишет журналист, эта игра окончена.

«Только Владимир Зеленский продолжает играть в эти игры. Пытаясь сохранить своё кресло за счёт незначительной поддержки Запада, он, возможно, в будущем заплатит высокую цену за свои мелкие расчёты», — говорится в статье.

По мнению Алтыпармака, Украину не примут в НАТО, а на фронте украинские войска терпят очередное поражение. Он подчеркнул, что западная тактика по ослаблению и развалу России потерпела крах.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привёл Зеленского к краху.

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