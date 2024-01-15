В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки

Замдиректора абхазской национальной компании «Гарант-страхование» Ахра Кецба призвал повысить штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у заезжающих в республику автомобилей с российскими номерами.

По словам Кецбы, существующий размер штрафа не стимулирует автовладельцев к страхованию своих автомобилей в республике.

«Штраф за отсутствие страховки должен быть 4—5 тыс. рублей, а не 600, как сейчас. Эта сумма... станет стимулом для покупки страховки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предоставляющий водителям больше времени на обжалование штрафов.