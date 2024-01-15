Кириллов: исследователи в США интересуются синтезом вирусов оспы
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«Американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов», — сказал Кириллов.
По его словам, в 2017 году учёные в США синтезировали функциональный геном вируса оспы лошадей.
В то же время «была показана возможность искусственного получения вирусов Ласса, Эбола, Марбург» и коронавирусов, которые являются патогенными для человека.
Ранее сообщалось, что Россия в ходе специальной военной операции нашла подтверждения того, что Соединённые Штаты проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов.