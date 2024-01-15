Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что, как было установлено, учёные в Соединённых Штатах выражают интерес к синтезу вирусов оспы.

«Американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов», — сказал Кириллов.

По его словам, в 2017 году учёные в США синтезировали функциональный геном вируса оспы лошадей.

В то же время «была показана возможность искусственного получения вирусов Ласса, Эбола, Марбург» и коронавирусов, которые являются патогенными для человека.

Ранее сообщалось, что Россия в ходе специальной военной операции нашла подтверждения того, что Соединённые Штаты проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов.