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Лондон: переданные ВСУ тральщики не будут использоваться в ближайшее время

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Два британских минных тральщика Sandown, которые были переданы ВМС Украины, не будут использоваться в Чёрном море в ближайшее время из-за Конвенции Монтрё, сообщил замминистра обороны королевства Джеймс Хиппи.

«Великобритания не перевозит материальную помощь, предназначенную для Украины, через Чёрное море или пролив Босфор. Как подписавшая сторона Великобритания привержена Конвенции Монтрё и приветствует решительную поддержку Турции в отношении Украины, особенно в вопросе имплементации Конвенции Монтрё для предотвращения эскалации в Чёрном море», — сказал Хиппи, слова которого приводит ТАСС.

2 января администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустила предупреждение о том, что минные тральщики, подаренные британскими властями Украине, не пропустят через проливы Турции.

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