Выдворенный из Латвии россиянин рассказал о переживаниях за тех, кому помогал
«Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали», — приводит РИА Новости его слова.
Катков подчеркнул, что переживает за 15 студентов, оставшихся в Риге.
Россиянин руководил общественной организацией русскоязычных граждан в Латвии, а также был представителем Балтийского университета в Калининграде.
Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.