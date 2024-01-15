Выдворенный из Латвии россиянин рассказал о переживаниях за тех, кому помогал

Российский военный пенсионер Борис Катков, которого ранее выдворили из Латвии, рассказал о переживании за людей, которым помогал в Риге.

«Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали», — приводит РИА Новости его слова.

Катков подчеркнул, что переживает за 15 студентов, оставшихся в Риге.

Россиянин руководил общественной организацией русскоязычных граждан в Латвии, а также был представителем Балтийского университета в Калининграде.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.