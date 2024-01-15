СК: подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил ещё один теракт
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Как рассказал представитель ведомства в беседе с ТАСС, мужчина всё так же по заданию украинской военной разведки должен был устроить взрыв в районе Дашки в Рязани.
«Было установлено, что уже после теракта на железной дороге (в Рязанской области. — RT) Сидики готовился в декабре 2023 года совершить ещё один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что все компоненты, использованные арестованным для изготовления взрывных устройств, были обнаружены и изъяты.
2 декабря сообщалось, что жителя Рязанской области, которого подозревают в совершении террористического акта на железной дороге, повлёкшего за собой схождение грузового поезда с рельсов, арестовали в Москве.