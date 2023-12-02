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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в подрыве ж/д в Рязанской области

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Жителя Рязанской области, которого подозревают в совершении террористического акта на железной дороге, повлёкшего за собой схождение грузового поезда с рельсов, арестовали в Москве.
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в подрыве ж/д в Рязанской области
  • РИА Новости

Как указывается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции, соответствующее постановление вынес Дорогомиловский районный суд столицы.

«Рассмотрев ходатайство следствия, Дорогомиловский районный суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале ноября 2023 года группа лиц заминировала участок железнодорожного полотна, что привело к сходу грузового железнодорожного состава. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сумма ущерба составила более 30 млн рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в подрыве железной дороги в Рязанской области задержан.

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