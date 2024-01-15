ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артёмовском направлении с рекордной дистанции 7800 м.

Об этом заявили в Минобороны России. Также экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки.