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ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

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Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артёмовском направлении с рекордной дистанции 7800 м.

Об этом заявили в Минобороны России.

Также экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении.

Кроме того, ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки.

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