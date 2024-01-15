ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в результате были уничтожены восемь пунктов временной дислокации противника, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией.

Кроме того, были ликвидированы боевая бронированная машина, четыре автомобиля и до 40 военнослужащих ВСУ.

Ранее танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ.

Также артиллеристы ВДВ уничтожили на правобережье Днепра две группы пехоты ВСУ.