ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в результате были уничтожены восемь пунктов временной дислокации противника, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией.
Кроме того, были ликвидированы боевая бронированная машина, четыре автомобиля и до 40 военнослужащих ВСУ.
Ранее танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ.
Также артиллеристы ВДВ уничтожили на правобережье Днепра две группы пехоты ВСУ.