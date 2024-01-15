Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с закрытой позиции уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что обнаруженная цель была уничтожена с трёх выстрелов.
Также артиллеристы ВДВ уничтожили на правобережье Днепра две группы пехоты ВСУ.
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