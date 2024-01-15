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Министр обороны Украины Умеров отказался говорить о планах ВСУ на 2024 год

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Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о планах ВСУ на этот год.

Трансляция мероприятия велась на сайте Всемирного экономического форума.

«Каков план на 2024 год, знают только Украина и её партнёры», — сказал Умеров.

При этом он заявил, что Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

Также Киев заявил об отсутствии единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе.

Кроме того, в Bloomberg отметили, что встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана.

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