Министр обороны Украины Умеров отказался говорить о планах ВСУ на 2024 год
Трансляция мероприятия велась на сайте Всемирного экономического форума.
«Каков план на 2024 год, знают только Украина и её партнёры», — сказал Умеров.
При этом он заявил, что Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.
Также Киев заявил об отсутствии единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе.
Кроме того, в Bloomberg отметили, что встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана.