Боец с позывным Студент рассказал о работе операторов FPV-дронов в зоне СВО

Использование FPV-дронов стало неотъемлемой частью наступательных действий Вооружённых сил России в зоне СВО. Об этом рассказал оператор-инструктор БПЛА с позывным Студент.

По словам Студента, на счету которого уже более 30 подтверждённых уничтоженных при помощи FPV-дронов целей, артиллерия способна накрыть позиции врага, производя взрывы сверху, в то время как беспилотник может «залететь вовнутрь».

«При помощи дронов зачистили четыре крупных опорника ВСУ. Штук десять-пятнадцать FPV-дронов потратили, но зато наши ребята смогли зайти туда без боя», — цитирует Студента пресс-служба Минобороны России.

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