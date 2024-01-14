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Боец с позывным Студент рассказал о работе операторов FPV-дронов в зоне СВО

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Использование FPV-дронов стало неотъемлемой частью наступательных действий Вооружённых сил России в зоне СВО. Об этом рассказал оператор-инструктор БПЛА с позывным Студент.

По словам Студента, на счету которого уже более 30 подтверждённых уничтоженных при помощи FPV-дронов целей, артиллерия способна накрыть позиции врага, производя взрывы сверху, в то время как беспилотник может «залететь вовнутрь».

«При помощи дронов зачистили четыре крупных опорника ВСУ. Штук десять-пятнадцать FPV-дронов потратили, но зато наши ребята смогли зайти туда без боя», — цитирует Студента пресс-служба Минобороны России.

Ранее боец с позывным Аид рассказал о тактике срывов ротаций Вооружённых сил Украины в зоне СВО.

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