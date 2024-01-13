Боец с позывным Аид рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО

Бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно срывают ротации ВСУ на Кременском направлении и в Серебрянском лесничестве, выслеживая прибывших солдат противника.

«Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнём, а после этого уже будем караулить эвакуацию… Придётся подойти хотя бы метров на 500 до противника», — заявил РИА Новости командир группы «Аида» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Собеседник агентства пояснил, что в окопе есть место, где спрятаться, и с большого расстояния противника можно не заметить. Для успешной операции нужно подходить максимально близко.

По словам Аида, артиллерия работает прямо во время ротации вражеских войск.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия за минувшую неделю потеряла более 1785 человек личного состава.

Миномётчики группировки войск «Запад» сорвали ротацию украинской армии на Купянском направлении.