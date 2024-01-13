Миномёты группировки войск «Запад» поразили разгружавших боеприпасы бойцов ВСУ

Миномётчики группировки войск «Запад» сорвали ротацию украинской армии на Купянском направлении.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Расчёты 120-миллиметровых миномётов 2Б11 мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении», — заявили в ведомстве.

В Министерстве обороны отметили, что во время ведения разведывательно-поисковых действий расчёты БПЛА выявили движение колонны бронетехники ВС Украины в направлении своих позиций.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинская армия за минувшую неделю потеряла более 1785 человек личного состава.