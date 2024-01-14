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Слуцкий: фразой о защите Великобритании Шмыгаль признался во внешнем управлении

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Глава фракции ЛДПР в Государственной думе России Леонид Слуцкий заявил, что фразой о защите Украиной Великобритании в случае нападения украинский премьер-министр Денис Шмыгаль признался в полном внешнем управлении и подчинении.
Слуцкий: фразой о защите Великобритании Шмыгаль признался во внешнем управлении
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он назвал заявление Шмыгаля бредом и политическим оксюмороном.

«Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Владимира Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что это плохая новость для украинцев, которых «неонацистская хунта распродаёт как пушечное мясо и расходный материал».

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина готова защитить Британию от России.

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