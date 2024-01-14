Слуцкий: фразой о защите Великобритании Шмыгаль признался во внешнем управлении
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он назвал заявление Шмыгаля бредом и политическим оксюмороном.
«Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Владимира Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону», — отметил Слуцкий.
Он добавил, что это плохая новость для украинцев, которых «неонацистская хунта распродаёт как пушечное мясо и расходный материал».
Ранее Шмыгаль заявил, что Украина готова защитить Британию от России.