Глава фракции ЛДПР в Государственной думе России Леонид Слуцкий заявил, что фразой о защите Украиной Великобритании в случае нападения украинский премьер-министр Денис Шмыгаль признался в полном внешнем управлении и подчинении.

В своём Telegram-канале он назвал заявление Шмыгаля бредом и политическим оксюмороном.

«Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Владимира Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что это плохая новость для украинцев, которых «неонацистская хунта распродаёт как пушечное мясо и расходный материал».

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина готова защитить Британию от России.