Дерипаска считает, что конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года
- AP
В своём Telegram он прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе, который начнёт свою работу в понедельник, 15 января. Дерипаска напомнил, что главной темой мероприятия будут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине.
Бизнесмен добавил, что США будут представлять госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся», — написал Дерипаска.
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп — младший заявил, что закончить конфликт на Украине можно, лишь урезав финансирование.