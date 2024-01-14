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Дерипаска считает, что конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года

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Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает, что украинский конфликт будет разрешён не раньше мая 2025 года.
Дерипаска считает, что конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года
  • AP

В своём Telegram он прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе, который начнёт свою работу в понедельник, 15 января. Дерипаска напомнил, что главной темой мероприятия будут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине.

Бизнесмен добавил, что США будут представлять госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся», — написал Дерипаска.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп — младший заявил, что закончить конфликт на Украине можно, лишь урезав финансирование.

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