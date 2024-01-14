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Министр Камышин: Украина испытывает сложности с производством снарядов

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Оборонная промышленность Украины испытывает трудности с производством артиллерийских снарядов, заявил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.
Министр Камышин: Украина испытывает сложности с производством снарядов
  • AP

В эфире украинского телеканала «Рада» он объяснил, что компоненты для производства боеприпасов — взрывчатое вещество и порох — можно назвать дефицитными позициями в мире.

«Речь не только про Украину, но и про Евросоюз, Соединённые Штаты», — приводит ТАСС слова Камышина.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск.

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