Министр Камышин: Украина испытывает сложности с производством снарядов
- AP
В эфире украинского телеканала «Рада» он объяснил, что компоненты для производства боеприпасов — взрывчатое вещество и порох — можно назвать дефицитными позициями в мире.
«Речь не только про Украину, но и про Евросоюз, Соединённые Штаты», — приводит ТАСС слова Камышина.
Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск.