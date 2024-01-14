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WSJ: обострение на Ближнем Востоке стало угрозой для Украины

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Обострившиеся конфликты на Ближнем Востоке представляют угрозу для Украины, говорится в материале газеты The Wall Street Journal.
WSJ: обострение на Ближнем Востоке стало угрозой для Украины
  • РИА Новости

«Пока Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, её власти сражаются на новом фронте — они пытаются удержать на себе внимание союзников», — написал автор статьи.

В издании подчеркнули, что теперь внимание Запада переключилось на конфликты на Ближнем Востоке, а именно на войну Израиля с палестинским движением ХАМАС и на противостояние с хуситами в Йемене.

Также отмечается, что Киев лишается финансовой и военной поддержки в связи с этими событиями.

Издание ABC News ранее сообщило, что США на 30% сократили поставки снарядов на Украину после 7 октября.

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