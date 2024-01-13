RT в Telegram
Подпишись

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ракетами уничтожила аэродромы на Украине

Короткая ссылка
Российская армия ракетами уничтожила взлётно-посадочные полосы и предприятия ВПК на Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.
Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ракетами уничтожила аэродромы на Украине
  • РИА Новости

«Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлётно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идёт уничтожение инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По словам Соскина, на фоне таких достижений российской армии доклады чиновников с Украины о «росте» экономики выглядят смехотворно.

«Врать-то зачем? Как она может расти, если... миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий?» — добавил он.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так» заявил, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов резко сменил позицию в отношении России.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и больших потерь в рядах украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить