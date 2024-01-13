Российская армия ракетами уничтожила взлётно-посадочные полосы и предприятия ВПК на Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

«Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлётно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идёт уничтожение инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По словам Соскина, на фоне таких достижений российской армии доклады чиновников с Украины о «росте» экономики выглядят смехотворно.

«Врать-то зачем? Как она может расти, если... миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий?» — добавил он.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так» заявил, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов резко сменил позицию в отношении России.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и больших потерь в рядах украинской армии.