Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что соглашение, которое подписали Украина и Великобритания, является полным провалом для Киева.

«Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

По словам военного, в этом договоре имеется неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. Свитан предположил, что он может означать остановку боёв сейчас и закрепление потери украинских территорий на международном уровне.

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.