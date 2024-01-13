Полковник запаса ВСУ Свитан назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом
- AP
- © Stefan Rousseau
«Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».
По словам военного, в этом договоре имеется неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. Свитан предположил, что он может означать остановку боёв сейчас и закрепление потери украинских территорий на международном уровне.
Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.