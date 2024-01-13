RT в Telegram
Подпишись

Рогов: Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации для возвращения внимания и поддержки Запада.
Рогов: Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Первым сценарием он назвал обстрел одного из городов Украины, чтобы показать миру картинку с большими жертвами среди гражданского населения и обвинить в этом Россию.

Вторым сценарием является нанесение разрушительных ударов по мирным городам России или террористические действия.

«Эти две темы Владимир Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области сорвали провокацию Киева, которая могла привести к жертвам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить