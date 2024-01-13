Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации для возвращения внимания и поддержки Запада.

Первым сценарием он назвал обстрел одного из городов Украины, чтобы показать миру картинку с большими жертвами среди гражданского населения и обвинить в этом Россию.

Вторым сценарием является нанесение разрушительных ударов по мирным городам России или террористические действия.

«Эти две темы Владимир Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области сорвали провокацию Киева, которая могла привести к жертвам.