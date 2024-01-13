Аналитик Меркурис: российская армия уничтожит позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500

Российские военные уничтожат позиции украинских войск при помощи тяжёлых снарядов ФАБ-1500, отметил британский аналитик Александр Меркурис.

Он назвал эти бомбы чрезвычайно мощными и подчеркнул, что никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из ФАБ-1500.

«Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать всё больше и больше использования этих тяжёлых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям», — добавил Меркурис.

По словам аналитика, бомба в три раза мощнее 500-килограммового варианта боеприпаса, который уже использовался против ВСУ.

В октябре украинская армия понесла серьёзные потери командного состава после того, как по штабу группы «Соледар» был нанесён удар бомбой ФАБ-1500.