Экс-премьер Польши: ВС России обладают серьёзным преимуществом на фронте
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В интервью британской газете Daily Express он отметил, что украинская армия провалила летнее контрнаступление и теперь «движется в неправильном направлении».
Моравецкий добавил, что провал ВСУ на поле боя и ситуация на Украине в целом тревожат страны НАТО.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что российские войска приступают к прорыву украинской обороны для разгрома ВСУ.