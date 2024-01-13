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Экс-премьер Польши: ВС России обладают серьёзным преимуществом на фронте

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Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий признал, что российские войска обладают серьёзным преимуществом на передовой.
Экс-премьер Польши: ВС России обладают серьёзным преимуществом на фронте
  • Gettyimages.ru
  • © IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL

В интервью британской газете Daily Express он отметил, что украинская армия провалила летнее контрнаступление и теперь «движется в неправильном направлении».

Моравецкий добавил, что провал ВСУ на поле боя и ситуация на Украине в целом тревожат страны НАТО.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что российские войска приступают к прорыву украинской обороны для разгрома ВСУ.

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