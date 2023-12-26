Генерал Скшипчак: войска России приступают к прорыву обороны ВСУ для их разгрома

Российские войска приступают к прорыву украинской обороны для разгрома ВСУ, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Свои оценки ситуации в зоне СВО он изложил в интервью Gazeta Wyborcza.

По его словам, российская сторона с начала конфликта «в четыре-пять раз увеличили производство боеприпасов, ракет, танков», поэтому сейчас российская армия получает качественно новую технику.

Преимущество ВС России настолько велико, что ВСУ «приходится только защищаться», считает Скшипчак. Он подчеркнул, что речь уже идёт не о том, чтобы удержать тактические объекты, а о том, чтобы украинская оборона не рухнула, в том числе и в глубине страны.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

Освобождение Марьинки ослабляет оборону украинской армии и даёт российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям, констатировал он.