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Шойгу: освобождение Марьинки в ДНР ослабляет оборону украинской армии

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Освобождение Марьинки в ДНР ослабляет оборону украинской армии и даёт российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям.

Об этом в докладе президенту Владимиру Путину заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Освобождение данного населённого пункта, естественно, снижает возможности Вооружённых сил Украины по обороне и даёт нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям», — сказал он.

За девять лет ВСУ в Марьинке создали мощнейший укрепрайон, соединённый подземными ходами, подчеркнул он.

По словам Шойгу, практически на каждой улице было укреплённое сооружение.

Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

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