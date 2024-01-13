NI: ВС России могут применить С-500 против истребителей F-16 на Украине

ВС России могут применить ЗРК С-500 против истребителей F-16 на Украине.

Об этом сообщает The National Interest.

Издание пишет, что, когда ВСУ вскоре поднимут F-16 в воздух, истинные возможности С-500 подтвердятся на практике, поскольку ВС России могут отправить эти комплексы для усиления противовоздушной обороны.

Уточняется, что ЗРК С-500 был разработан для борьбы с истребителями пятого поколения, а его ракеты способны преодолевать расстояние около 600 км.

11 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.